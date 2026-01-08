تقدم الحسيني الشرقاوي، أمين صندوق شباب حزب الوفد بمحافظة الغربية، بأوراق ترشحه لانتخابات رئاسة حزب الوفد، منذ قليل، وذلك في اليوم السادس والأخير لفتح باب الترشح.

وقبلت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد أوراق ترشح الحسيني الشرقاوي، بعد إقراره بعضويته في الجمعية العمومية للحزب لعام 2022، وسداد مبلغ 100 ألف جنيه المقرر للتقدم بالترشح، على أن تعلن اللجنة، يوم الاثنين المقبل، الأسماء التي تقدمت للترشح بشكل رسمي.

وأكد طارق عبد العزيز، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، أن المبلغ المسدد غير قابل للرد، موضحًا أن تقديم الأوراق يعد إبداءً للرغبة في الترشح، على أن تفصل اللجنة لاحقًا في قبول أو رفض الطلبات، مع إتاحة حق التظلم لمن لم يتم قبولهم خلال الفترة الزمنية المحددة لذلك.

وكان قد تقدم الحسيني الشرقاوي إلى مقر حزب الوفد للترشح لمنصب رئيس الحزب، إلا أن اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، لم تحسم موقفه الا بعد اجتماع، نظرًا لوجود خلاف حول صفته التنظيمية الحالية، حيث سبق أن كان عضوًا بالجمعية العمومية، قبل أن يتم فصله.

وأوضحت مصادر في الوفد ل الشروق، أن اللجنة درست ما إذا كان الشرقاوي قد استعاد صفته كعضو بالجمعية العمومية أم أنه لا يزال يعد عضوًا عاديًا، مشيرة إلى أنه كان مرشحًا لعضوية الهيئة العليا في انتخابات عام 2022، قبل صدور قرار بفصله.

وأضافت المصادر أن لجنتي الشؤون القانونية وشؤون العضوية أجرت مناقشات مشتركة لحسم موقفه التنظيمي، وبحث إمكانية عودته من عدمها، والتي تبين أن رئيس الحزب كان قد أصدر قرارا بسحب الفصل.