انعقاد الدورة الـ 49 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الثلاثاء المقبل

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشئون الاجتماعية إدارة الشباب والرياضة- الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب) اجتماعات اللجان الفنية المعاونة ( الشبابية - الرياضية – المالية ) خلال الفترة من 11 إلى 12 يناير الجاري بمقر الأمانة العامة للجامعة.

كما سيعقد اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يوم الثلاثاء المقبل برئاسة مصر وعضوية كل من الأردن، والإمارات وتونس، والجزائر والسعودية، والعراق وفلسطين، والكويت، وليبيا، على أن تعقد الدورة (49) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب برئاسة الإمارات مساءاً.

وصرحت وزير مفوض إيناس الفرجاني المشرف على قطاع الشئون الاجتماعية، بأن انعقاد الدورة (49) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يأتي في إطار التحديات التي طرأت على المنطقة العربية والعالم والتغيرات المتسارعة العالمية والإقليمية حول الشباب العربي والإهتمام الجاد والمتواصل على مستوى القادة والحكومات العربية ووزراء الشباب والرياضة بالشباب العربي ومستقبله باعتباره طاقة بشرية هائلة لدعم التنمية العربية.

وأوضحت أن إدارة الشباب والرياضة - الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ستقدم مقترحات لأنشطة شبابية تخدم الشباب العربي من برامج وأنشطة وجلسات حوارية على جدول أعمال مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب مثل منتدى التعاون العربي الصيني الرابع – منتدى التعاون العربي الأوروبي التاسع ، نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي الرابع، صالون الشباب العربي الثالث، دورة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوي وصناعة الوعي لدي الشباب، دورة تدريبية حول الامن السيبراني والصحة النفسية للشباب، ، جائزة التميز للشباب العربي، البطولة العربية الأولى للألعاب الالكترونية، بطولة كأس جامعة الدول العربية للسفارات.

كما أشارت إلى تقدم وزارات الشباب والرياضة بالدول الأعضاء بالعديد من الأنشطة الشبابية والرياضية المتنوعة التي تعمل على الوصول لكافة فئات الشباب العربي ومنها برنامج رحلة المشاعر المقدسة لشباب الدول العربية باللسعودية في نسخته العاشرة، وسفينة النيل للشباب العربية بمصر، إعلان عاصمة الشباب العربي لعام 2026، وماراثون السلام بالصومال ، والمهرجان العربي للرياضة المدرسية بالجزائر، والبطولة العربية لأندية سيدات – بالشارقة، والمنامة عاصمة الثقافة الرياضية العربية، ودورة الألعاب الرياضية للاتحادات النوعية 2026.

ونوهت إلى أن قطاع الشئون الإجتماعية قدم الخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للشباب والسلم والأمن والتي تم تدشينها بالمملكة الأردنية عام 2025 كأول إستراتيجية من نوعها في الوطن العربي والعالم. وأنه سيتم العمل على مخرجات الاستراتيجية خلال عام 2026.

وأكدت أن قطاع الشئون الاجتماعية (إدارة الشباب والرياضة – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب) يعمل على المتابعة المستمرة مع وزارات الشباب والرياضة في الدول العربية حول دعم الشباب العربي. والعمل كنقطة تواصل من أجل تبادل المعلومات والخبرات بين وزارت الشباب والرياضة في الدول العربية وتبادل الخطط والبرامج الشبابية الحالية والمستقبلية التي وضعتها الدول العربية.