موسيماني: الخسارة الأولى مع الأهلي تمرضني ولم نرغب بهذه النتيجة

يرى بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أنه عندما تلعب في كاس العالم تكتشف انه لا يزال هناك الكثير من العمل عليك القيام به خاصة في بطولة مثل كاس العالم، مشيرا إلى أن الخسارة أمام بايرن ميونخ لم تكن النتيجة المطلوبة.

وخسر الأهلي اليوم الإثنين، أمام بايرن ميونخ بثنائية نظيفة في اللقاء الذي أقيم على ستاد أحمد بن علي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال موسيماني عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "هذه النتيجة ليست هي المطلوبة ويتوجب علينا تحسين بعض الجوانب".

وأضاف: "لايزال لديك العديد من العمل للقيام به خاصة عندما تلعب أمام بطل دوري أبطال أوروبا في بطولة مثل كأس العالم للأندية".

وأكمل موسيماني: "لقد تذوقت الخسارة الأولى لي مع الأهلي منذ تولي المهمة التي مرضتني كثيرا".

Not the results we wanted. We will have to improve on many aspects. Football at World Cup level will always show you that you still have a lot of work to do. Most , especially when you are playing against Champions of Europe.Tasted my first loss,so sick! 😞 https://t.co/QOrWDrZNpG