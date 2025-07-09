اختُتمت منذ قليل الليلة الأولى من العرض المسرحي "الملك لير" للنجم يحيى الفخراني على خشبة المسرح القومي بالعتبة، وسط حضور جماهيري كبير، حيث رُفعت لافتة "كامل العدد". ويستمر العرض حتى يوم الأحد المقبل، على أن يُقدَّم بعد ذلك أيام الخميس للأحد من كل أسبوع.

وبعد تحية أبطال العرض للجمهور فردًا فردًا، اجتمعوا مجددًا على خشبة المسرح لاستقبال بطل العرض الدكتور يحيى الفخراني، الذي وقف له الجمهور احترامًا وتصفيقًا قبل دخوله. وما إن دخل لتحيتهم حتى تفاعل معه الحاضرون بحرارة، قابلوه بالتصفيق الحار وعبارات الإعجاب والمحبة، وقدّم أحد الحضور باقة ورد للفنان الكبير، قام بدوره بتوزيعها على فريق العمل، ثم قال وهو يحيي الجمهور: "شكرًا جزيلًا"، ليرد الجمهور بصوت واحد: "بنحبك يا أستاذنا".

بعدها دعا الفنان يحيى الفخراني مخرج العرض شادي سرور للصعود إلى المسرح، وطلب منه الإعلان عن "الكتيبة التي تعمل خلف الستار" – على حد وصفه.

شهد العرض حضور عدد من الشخصيات البارزة، على رأسهم وزير الثقافة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزير الخارجية السفير بدر عبد العاطي، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والمخرج هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح، والدكتور أيمن الشيوي مدير المسرح القومي.

وتُعد هذه النسخة من "الملك لير" عودة جديدة للفنان يحيى الفخراني إلى خشبة المسرح القومي، حيث سبق له تقديم العرض ثلاث مرات من قبل.

المرة الأولى كانت عام 2001 على خشبة المسرح القومي، من إخراج أحمد عبد الحليم، وتم تقديمه تليفزيونيًا بإخراج جمال عبد الحميد، وشارك في بطولته: أشرف عبد الغفور، سوسن بدر، أحمد سلامة، ريهام عبد الغفور، فاروق عطية، نرمين كمال، سلوى محمد علي، عهدي صادق، ورشدي الشامي.

أما المرة الثانية، فكانت عام 2019 على مسرح "كايرو شو" بالتجمع الخامس، وأخرج العرض تامر كرم، وشارك في البطولة آنذاك كل من: أحمد فؤاد سليم، رانيا فريد شوقي، ريهام عبد الغفور، هبة مجدي، مجدي كامل، نضال الشافعي، أحمد عزمي، أحمد فهيم، أيمن الشيوي، ناصر سيف، وحمادة شوشة.

أما النسخة الحالية التي انطلقت الليلة على المسرح القومي، فهي من إخراج شادي سرور، الذي يقدم رؤية جديدة ومختلفة، مع توظيف تقنيات بصرية حديثة. ويشارك في البطولة إلى جانب الدكتور يحيى الفخراني نخبة من الفنانين، منهم: طارق الدسوقي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، محمد العزايزي، أمل عبد الله، طارق شرف، إيمان رجائي وآخرون.

ويضم فريق العمل: إسلام عباس (مكياج)، علا علي (أزياء)، د. حمدي عطية (ديكور)، أحمد الناصر (تأليف موسيقي)، ضياء شفيق (كوريغراف)، محمود الحسيني (إضاءة)، وأحمد نور (تصوير وتصميم البوستر).