بيلينجهام: مواجهة باريس سان جيرمان معقدة

شدد جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد الإسباني، على صعوبة مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، في نصف نهائي مونديال الأندية.

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره باريس سان جيرمان، في العاشرة من مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، والتي تقام بمشاركة 32 فريقًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال جود بيلينجهام في تصريحات على هامش مران ريال مدريد الأخير: «مباراة معقدة ضد بطل دوري الأبطال الحالي، ولكننا سنفعل كل ما يلزم للفوز والتأهل، عندما كنا في نيويورك، كان هناك أشخاص خارج الفندق يحاولون رؤية ما يحدث داخل الحافلة، إنه لأمر مذهل».

وأضاف: «أن أتمكن من تمثيل هذا النادي 100 مرة هو أمر لا يصدق، آمل أن تكون هناك 100 مباراة أخرى قادمة».

وتابع: «هناك العديد من الأحلام التي حققتها من ضمنها الفوز بدوري الأبطال، الدوري، اللعب مع لاعبين مذهلين، تسجيل أهداف مهمة، كل هذا جزء من حلم أن تكون لاعباً في ريال مدريد».

وأتم: «كما قلت دائماً سأفعل أي شيء من أجل الفريق وفي أي مركز، وميزاتي هي أنني أستطيع اللعب في مراكز مختلفة».

ويلتقي الفائز من هذه المباراة، مع تشيلسي الإنجليزي، في النهائي الذي يقام يوم الأحد المقبل، على ملعب ميتلايف.