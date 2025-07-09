تحت رعاية وتنظيم وزارة الثقافة المصرية، برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وفي إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، يُعقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة السابعة مساء يوم 15 يوليو الجاري، بسينما الهناجر في أرض الأوبرا المصرية.

ينظّم المؤتمر رئيس المهرجان الفنان محمد رياض، ومدير المهرجان المخرج عادل عبده، ويشهد حضور نخبة من المسرحيين وصنّاع الفن، إلى جانب السيناريست والمخرج نادر صلاح الدين، عضو اللجنة العليا للمهرجان، وعدد من رؤساء اللجان النوعية والنقاد والإعلاميين.

ويتضمّن المؤتمر الاحتفاء بالنصوص الفائزة في مسابقة التأليف المسرحي خلال الدورتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من عمر المهرجان، بحضور مؤلفي هذه النصوص الذين أسهموا في إثراء المشهد المسرحي بأعمال تنبض بروح التجريب والرؤية، في تأكيد متجدد على دعم المهرجان الدائم للمبدعين في مجال الكتابة المسرحية.

ومن المنتظر أيضًا أن يشهد المؤتمر الصحفي الكشف عن أبرز ملامح الدورة الجديدة، وخطتها الفنية والإدارية، والفعاليات المصاحبة لها، بالإضافة إلى استعراض المحافظات التي ستشملها عروض هذا العام، في ظل استمرار شعار الدورة: "المهرجان القومي للمسرح في كل مصر"، الذي يعكس توجه الدولة لمدّ جسور الثقافة إلى جميع أنحاء الجمهورية.

ويؤكد المهرجان، في هذا السياق، أن الدورة الثامنة عشرة ستُقام في الفترة من 20 يوليو وحتى 6 أغسطس المقبل، وتتوزع فعالياتها بين القاهرة وعدد من المحافظات، في خطوة تُعد سابقة تهدف إلى توسيع رقعة التلقي والاحتفاء بالمنتج المسرحي المصري في كل مكان.

ويدعو المهرجان القومي للمسرح المصري جميع الصحفيين والنقاد والمؤسسات الإعلامية إلى حضور المؤتمر والمشاركة في تغطية فعاليات الدورة المقبلة، بما يتيح التفاعل المباشر مع الفنانين والضيوف وفرق العروض، ويسهم في إيصال رسائل المهرجان إلى جمهور أوسع، تأكيدًا على أن المسرح يظل ركيزة أساسية في وجدان هذا الوطن.