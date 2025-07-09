الرمادي: لم أطلب مشاركة زيزو في نهائي الكأس أمام بيراميدز

كشف أيمن الرمادي، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، حقيقة طلب مشاركة أحمد مصطفى زيزو، لاعب النادي الأهلي، في مباراة بيراميدز بنهائي كأس مصر، قبل انتقاله للأهلي.

وحقق الزمالك كأس مصر في الموسم المنصرم، بعد الفوز بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

وقال أيمن الرمادي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «أون سبورت»: «أحد أفراد الجهاز الفني، أحتفظ باسمه، طلب مني إشراك زيزو في النهائي، لكني شخصيًا لم أطلب ذلك، والدليل أنني رفعت الأمر إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب».

وأضاف: «لو كان القرار بيدي كمدير فني، لما وافقت على مشاركة زيزو بعد توقيعه للأهلي، فذلك قرار صعب من الناحية الفنية والنفسية، ويمثل تحديًا كبيرًا لجمهور الزمالك الذي أكن له احترامًا كبيرًا».

وكان نادي الزمالك جمد مشاركات زيزو مع الفريق قبل قرابة شهر من نهاية تعاقده، بسبب أنباء تعاقده مع الأهلي.

وأعلن الأهلي التعاقد مع زيزو يوم 6 يونيو الماضي، بعد يوم واحد من نهاية عقده مع الزمالك، ونهائي كأس مصر.