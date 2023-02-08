مران خفيف للاعبي الأهلي قبل مواجهة ريال مدريد

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حدد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانًا بدنيًا خفيفًا للاعبين صباح اليوم الأربعاء في إطار التحضيرات الأخيرة لمباراة ريال مدريد مساء اليوم.

وأدى اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية والاستشفائية في «الجيم» الملحق بفندق إقامة البعثة بالرباط في المغرب.

ويعقد كولر محاضرة فنية أخيرة للاعبين قبل التحرك لملعب مولاي عبد الله استعدادا لمواجهة فريق ريال مدريد الإسباني.

ويراجع المدير الفني للفريق في المحاضرة الختامية الفنية والتكتيكية المحددة للاعبين والدور المطلوب من كل لاعب خلال المباراة.

وتغادر بعثة الفريق مقر الإقامة في طريقها إلى ملعب المباراة في السادسة والنصف مساء (بتوقيت القاهرة) استعدادا لخوض مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب والمحدد لها التاسعة (بتوقيت القاهرة) من مساء اليوم الأربعاء على ملعب مولاي عبد الله.