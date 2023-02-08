وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء، إلى مطار لندن ستانستد بالمملكة المتحدة، وذلك في أول زيارة له إلى بريطانيا منذ العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.



ونقلت قناة (سكاي نيوز) البريطانية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - لقطات حية لوصول زيلينسكي الذي سيتوجه بعد ذلك إلى مقر رئاسة الوزراء البريطانية (دواننج ستريت) للاجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني "ريشي سوناك" قبل قيامه بإلقاء خطاب أمام البرلمان في وقت لاحق اليوم.



وأضافت القناة أن قصر باكنجهام أكد أن الملك تشارلز الثالث سيلتقي مع زيلينسكي في وقت لاحق اليوم، مشيرة إلى أن الرئيس الأوكراني سيتوجه بعد ذلك إلى جنوب غرب انجلترا للقاء قوات بلاده التي تتدرب هناك.