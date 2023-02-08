الأهلي يخسر من ريال مدريد 4-1 ويلعب على الميدالية البرونزية

خسر الأهلي أمام ريال مدريد 4-1 في المباراة التى جرت بينهما مساء اليوم على ملعب مولاي عبدالله بالعاصمة المغربية الرباط فى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية

وسجل للريال فينسيوس جونيور فى الدقيقة 42 ، وفالفيردي فى الدقيقة 47 ورودريجو فى الدقيقة 93، وسيرجيو أريباس فى الدقيقة 98، في حين سجل للأهلي علي معلول فى الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

وتصدى محمد الشناوي حارس الأهلي لركلة جزاء من مودريتش فى الدقيقة 87.

وقدم الأهلي مباراة جيدة المستوى أمام ريال مدريد وأضاع أكثر من فرصة هدف محقق.



وتأهل الريال إلى نهائي البطولة ليلاقي الهلال السعودي يوم السبت فيى حين سيلعب الأهلي مباراة تحديد المركز الثالث أمام فلامينجو البرازيلي.