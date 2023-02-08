هيئة إدارة الكوارث التركية: عدد قتلى الزلزال المدمر ارتفع إلى 6957 شخصا

أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد أمس أول الاثنين إلى 6957 شخصا.

ذكر ذلك تليفزيون "تي آر تي وورلد" التركي، مشيرا إلى أنه من المتوقع ارتفاع حصيلة القتلى، فيما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أنه بذلك ترتفع حصيلة القتلى جراء الزلزال المدمر في تركيا وسوريا إلى 9487 شخصا.

وكان زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب تركيا أول أمس الإثنين، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ما سبب أضرارا بعشر ولايات تركية وبمناطق من الشمال السوري.