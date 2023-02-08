توزيع 20 ألف كرتونة سلع غذائية للأسر الأكثر احتياجا في بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه سيجري توزيع عشرين ألف كرتونة سلع غذائية للعاملين بالديوان العام والأسر الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل بالمحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن كرتونة السلع الغذائية تحتوي على 25 كيلو من مختلف السلع الغذائية الرمضانية التي تلبي احتياجات الأسر خلال شهر رمضان، لافتا إلى اختيار أجود أنواع السلع الغذائية والرمضانية بالكراتين التي سيتم توزيعها.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن ذلك يأتي في إطار جهود المحافظة لتوفير احتياجات محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا من السلع الغذائية مع اقتراب شهر رمضان المبارك، متابعًا: "أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات".

ووجه المحافظ، بتحديث أعمال الحصر للأسر الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل بالمحافظة؛ ليحصلوا على هذا الدعم من السلع الغذائية والرمضانية التي تلبي احتياجاتهم خلال الشهر المبارك.