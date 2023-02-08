 زلزال تركيا.. الهلال الأحمر العراقي: إرسال 60 طن مساعدات إغاثية إلى غازي عنتاب - بوابة الشروق
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زلزال تركيا.. الهلال الأحمر العراقي: إرسال 60 طن مساعدات إغاثية إلى غازي عنتاب

بغداد - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 8 فبراير 2023 - 1:53 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 فبراير 2023 - 1:53 م

أعلنت هيئة الهلال الأحمر العراقي، اليوم الأربعاء، عن دفعة مساعدات إغاثية ستصل إلى غازي عنتاب التركية.

وأكدت الهيئة ـــ في بيان صحفي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية (واع) ــــ أن دفعة مساعدات إغاثية ستصل خلال الساعات القليلة القادمة إلى غازي عنتاب التركية على متن الطائرات العراقية، مشيرة إلى أن فريق إنقاذ عراقي يتوجه إلى تركيا للمساعدة في عمليات إنقاذ وإغاثة ضحايا الزلزال.

وأوضحت، أن ستين طنا من المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية جاهزة لإرسالها إلى سوريا، وأن المساعدات الإنسانية التي يتم إرسالها بتنسيق ودعم الحكومة العراقية".

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