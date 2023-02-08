طفل سوري يوثق معاناته بالصوت والصورة من تحت الأنقاض (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظات أليمة لطفل سوري وثق المحنة الصعبة التي عاشها تحت أنقاض بيته الذي هدمه الزلزال المدمر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث بدا الطفل عبد الرحمن أعرج" وقد اكتسى وجهه وثيابه بالغبار وهو يقول: "ما عارف إذا بموت أو راح أظل عايش..متل ما شايفين".

كما التقط أنفاسه ليكمل قائلا وهو ينطق بالشهادتين: "ما بعرف حموت أو أظل عايش بس هادا الفيديو نزل الحمد لله" لافتا إلى أنه لا يعرف كيف يصف شعوره تحت الأنقاض.

وأشار بينما كان يتفادى الحجارة والتراب المتساقط أن هناك أكثر من عائلتين من جيرانه تحت المبنى المنهار ذاته.

وذكرت وسائل إعلام أنه بعد 24 ساعة، نشر الطفل على حسابه في "إنستغرام" منشورًا قال فيه إنه تم إنقاذه، وإنه بالمستشفى وبحالة جيدة.