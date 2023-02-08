قندوسي يصل مقر إقامة الأهلي في المغرب قبل مواجهة ريال مدريد

وصل الجزائري أحمد قندوسي، اليوم الأربعاء، إلى مقر إقامة النادي الأهلي في مدينة الرباط المغربية، قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد في مونديال الأندية.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره ريال مدريد الإسباني، على ملعب مولاي عبدالله مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2022.

وانضم قندوسي إلى معسكر الأهلي في المغرب اليوم الأربعاء، وذلك بعد ختام مشاركاته مع المنتخب الجزائري في بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين.

يُذكر أن مارسيل كولر مدرب الأهلي، لم يضم قندوسي إلى قائمة الفريق الأحمر المشاركة في نهائيات مونديال الأندية، وبالتالي لن يتواجد في المباراتين القادمتين بالبطولة.