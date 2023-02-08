أفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بارتفاع ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد إلى 8574 حالة وفاة.

وقال في كلمة ألقاها من ولاية كهرمان ماراش المنكوبة، اليوم الأربعاء، إن عدد جرحى الزلزال ارتفع إلى 8 آلاف و574 قتيلا و49 ألفًا و133 مصابا، وعدد المباني المدمرة بلغ 6 آلاف و444 مبنى.

وأضاف أن بلاده تواجه كارثة كبرى، مشيرا إلى أن ولاية كهرمان ماراش كانت الأكثر تضررا، مشيرا إلى أن بلاده تبذل كل مساعيها مع المنظمات الأخرى لتخفيف آثار الكارثة.

ودعا إلى وقف كل التصريحات الاستفزازية والشائعات التي يتم ترديدها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى تخصيص 10 آلاف ليرة لكل أسرة لمساعدتهم في تلبية الاحتياجات التي خلفتها الكارثة.

ونوه بأنه تم التنسيق مع فنادق في أنطاليا ومرسين، مؤكدا الاستعداد لتأمين كل مستلزمات المواطنين من مأكل ومشرب.

وأشار إلى أن شركات النفط والغاز ستوزع أنابيب الغاز على المواطنين وعلى الخيام لتخفيف آثار البرد.