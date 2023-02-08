 زلزال سوريا.. مسن عالق تحت الأنقاض يطلب مياه للوضوء لتأدية الصلاة (فيديو متداول) - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زلزال سوريا.. مسن عالق تحت الأنقاض يطلب مياه للوضوء لتأدية الصلاة (فيديو متداول)

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 8 فبراير 2023 - 12:37 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 فبراير 2023 - 12:37 م

انتشر مقطع فيديو، يوثق تصرفا مؤثرا من قِبل مسن سوري عالق تحت أنقاض أحد المباني المنهارة من جراء الزلزال.

وأظهر الفيديو، المسن السوري وهو يطلب مياه للوضوء من أجل أن يؤدي الصلاة رغم أنه عالق تحت الأنقاض.

 

وفُجعت البشرية بزلزال مدمر ضرب مناطق واسعة من تركيا وسوريا، وخلف أضرارا ضخمة على مستوى الأرواح وأيضا في البنى التحتية.

وتركيا أكثر تضررا من الزلزال بتسجيلها حصيلة من الضحايا، تبلغ حتى كتابة هذه السطور، 7108 قتلى، و40 ألفا و910 جرحى.

لم تكن سوريا أفضل حالا، لكنها دفعت كلفة باهظة جراء الزلزال الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 2000 شخص في حصيلة غير نهائية.


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