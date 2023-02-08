فرحة وهتافات بعد نجاح رجال "الدفاع المدني" في إنقاذ أسرة كاملة من تحت الركام شمال غربي #سوريا #الشرق_سوريا #زلزال_سوريا pic.twitter.com/S6zCfwXtT4 — الشرق للأخبار - سوريا (@AsharqNewsSYR) February 8, 2023

وأظهر الفيديو، لقطات من إنقاذ أفراد الأسرة، واحدا تلو الآخر، وسط احتفالات صاخبة من قبل أعداد كثيفة من الأشخاص الذين تجمعوا حول المبنى المنهار.وتتألم الإنسانية لهول ما تعيشه سوريا وتركيا في هذه الأثناء بعدما انهارت آلاف البنايات بفعل زلزال مدمر ضرب البلدين وخلف خسائر بالغة.وتركيا أكثر تضررا من الزلزال بتسجيلها حصيلة من الضحايا، تبلغ حتى كتابة هذه السطور، 8 آلاف و574 قتيلا، و49 ألفًا و133 مصابا، وعدد المباني المدمرة بلغ 6 آلاف و444 مبنى، علما بأن هذه الأرقام واردة عن آخر إحصاء رسمي، وقد صدر عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وسوريا ليست أفضل حالا، إذ دفعت كلفة باهظة جراء الزلزال الذي تسبب في سقوط 2662 قتيلا و 4985 جريحا، في حصيلة غير نهائية.