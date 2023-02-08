السلطات التركية تخلي المنازل المتصدعة جراء الزلزال في غازي عنتاب

أخلت السلطات التركية المنازل المتصدعة جراء الزلزال في غازي عنتاب، وذلك حسبما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.

ولجأ ناجون من الزلزال الذي ضرب تركيا إلى مطار غازي عنتاب القريب من مركز الهزّة، بعدما انهارت منازلهم، فيما بدأت تصل طلائع المسعفين من أكثر من 70 دولة؛ لمحاولة إنقاذ أكبر عدد ممكن من العالقين تحت الأنقاض.

ومع دخول عملية البحث عن ناجين مرحلة حساسة، وصلت فرق إنقاذ إلى مطار غازي عنتاب القريب من مركز الزلزال الذي ضرب الاثنين جنوب تركيا بقوة 7,8 وخلّف ما لا يقلّ عن 9500 قتيل فيما لا يزال كثيرون عالقين تحت الأنقاض.

ويخوض عمال الإغاثة سباقًا مع الزمن، ومشى عناصر الإنقاذ الدوليون في صالة كبار الشخصيات في مطار غازي عنتاب حاملين معدات وخبرة في هذه الحالات.

وحذّر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، من أن الساعات الـ48 المقبلة ستكون «حاسمة» في عملية البحث عن ناجين، خصوصًا مع انخفاض درجات الحرارة حتى ملامستها الصفر مئوية تقريبًا.

وينام نحو 100 شخص ملفوفين ببطانيات في إحدى صالات المطار، التي تُستخدم عادة للترحيب بسياسيين ومشاهير أتراك.

ومنعت السلطات المحلية الناس من الإقامة في الأبنية السكنية؛ بسبب الهزات الارتدادية الكثيرة التي ضربت المنطقة.

ومضى عشرات الآلاف من أبناء المدينة، التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، الليل البارد في السيارات أو متجمعين حول مواقد نار أُشعلت في الشوارع.