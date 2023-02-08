القومي للترجمة يقيم حفلا لتأبين عميد المترجمين محمد عناني الأحد المقبل

يقيم المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، حفل تأبين عميد المترجمين محمد عناني بالتعاون مع لجنة الدراسات الأدبية واللغوية بالمجلس الأعلى للثقافة، في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد 12 فبراير الجاري، بقاعة طه حسين بالمركز القومي للترجمة تحت عنوان "محمد عناني مبدعًا.. ومترجمًا.. وأكاديميًا.. وإنسانًا".



يأتي تأبين عميد المترجمين محمد عناني بمشاركة كل من الدكتور أحمد درويش أستاذ النقد الأدبي والأدب المقارن، كلية دار العلوم جامعة القاهرة، والدكتور أحمد الشيمي مترجم وأستاذ الأدب الإنجليزي، كلية الآداب، جامعة بني سويف، والدكتورة رضوى قطيط أستاذ مساعد اللغويات ودراسات الترجمة، كلية الألسن، جامعة عين شمس، والدكتور شكري مجاهد مترجم وأستاذ الأدب الإنجليزي، كلية التربية، جامعة عين شمس.



كما يُشارك في الحفل الدكتور عبدالرحيم الكردي أستاذ النقد والأدب العربي الحديث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة قناة السويس، الدكتورة فاطمة الصعيدي رئيس قسم اللغة العربية كلية الآداب- جامعة حلوان، والدكتورة لبنى عبدالتواب يوسف أستاذ الأدب الإنجليزي كلية الآداب جامعة القاهرة، المترجم ماهر البطوطي، والدكتور محمود الضبع أستاذ النقد الأدبي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة قناة السويس، والدكتور مصطفى رياض مترجم وأستاذ الأدب ودراسات الترجمة، كلية الآداب، جامعة عين شمس.



جدير بالذكر أنه على هامش التأبين يفتتح المركز القومي للترجمة قسم محمد عناني بمكتبة المترجم بالمركز، وينظم معرض خاص بترجماته، ويقدم خصومات 40% على جميع إصدارات عميد المترجمين الراحل.