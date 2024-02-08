الأمطار تؤجل مباراة ساربروكن ومونشنجلادباخ في كأس ألمانيا

تأجلت مباراة ساربروكن أحد أندية دوري الدرجة الثالثة الألماني ضد بوروسيا مونشنجلادباخ، التي كان مقررا لها الأربعاء في دور الثمانية لكأس ألمانيا بسبب الأمطار الغزيرة التي أغرقت أرض الملعب.

ونزل لاعبو الفريقين إلى أرض الملعب لتحية الجماهير الحاضرة في المدرجات.

وقال حكم المباراة فلوريان بادستوبنر للصحفيين "الملعب كان في حالة كارثية، التأجيل كان قرارا صعبا ولكن مخاطر إصابة اللاعبين كانت عالية ، لقد بذلنا قصارى جهدنا لإقامة المباراة في موعدها ولكن قرار الإلغاء والتأجيل لم يفاجئ الفريقين".

من جانبه صرح رولاند فيركوس المدير الرياضي لنادي مونشنجلادباخ عبر قناة "سكاي تي في" "كنا نود إقامة المباراة في موعدها ولكن الحكم اتخذ القرار الصحيح لأن سلامة اللاعبين تأتي في المقام الأول".

وأضاف "سنتوصل لحل بشأن موعد مناسب للفريقين، لكن يجب أن يكون الملعب أولا في حالة جيدة".

ووصف يورجن لوجينجر المدير الرياضي لنادي ساربروكن، قرار الحكم بأنه منطقي.

وكانت أندية باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني وفورتونا دوسلدورف وكايزر سلاوترن من الدرجة الثانية، تأهلوا للدور قبل النهائي الذي سيقام يومي 2 و3 نيسان/أبريل المقبل، بينما ستقام المباراة النهائية يوم 25 أيار/مايو في برلين.