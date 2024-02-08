تحرير 14 محضر إقامة أوكازيون شتوي بدون تصريح في الإسكندرية

أعلن المهندس محمود القلش، المتحدث الرسمي باسم مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون التي تقدمت إلى إدارة التجارة الداخلية لاستخراج تصريح للاشتراك في الأوكازيون الشتوي وصل إلى 240 محلًا متنوع الأنشطة.

وأضاف "القلش"، في بيان اليوم الخميس، أن الحملات التي شنتها مديرية التجارة الداخلية، أسفرت عن تحرير 14 محضر إقامة أوكازيون بدون تصريح، وذلك منذ بدء الأوكازيون في 5 فبراير الجاري والمستمر لمدة شهر.

وأكد أن مراقبة الأسواق لفعاليات الأوكازيون الشتوي مستمرة لهذا العام من خلال إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد مدير التجارة الداخلية، وفريق العمل التابع له.