المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يناقش تنمية الأسرة بمكتبة الإسكندرية

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مساء اليوم الخميس، ورشة عمل بعنوان "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم"، وذلك بمقر مكتبة الإسكندرية.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن الورشة تأتي في إطار المبادرة القومية "أسرتي قوتي" التي أطلقها المجلس العام الماضي، ومستمر في فاعلياتها أيضا لهذا العام بهدف توعية وتمكين ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في كافة محافظات الجمهورية، كما تأتي الورشة أيضًا في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية.

وذكرت أن المجلس يعمل بصفة دائمة ومستمرة على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة لتوعيتهم ورصد احتياجاتهم ومواجهة العقبات التي تقف حائلًا أمام حصولهم على الخدمات المختلفة من خلال المبادرات التي يطلقها والفعاليات التي يقوم بتنظيمها، كما يقوم المجلس بالتشبيك والتعاون في ذلك مع مؤسسات المجتمع المدني والوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة والجهات المعنية.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، أن المجلس يسلط الضوء من خلال مبادرة "أسرتي قوتي" على القضايا الهامة وثيقة الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها الدمج والتمكين والتربية الأسرية الإيجابية وتنمية مهارات الأبناء من ذوي الإعاقات المختلفة وطرق مواجهة كافة أشكال التنمر والتمييز، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار اختصاصات المجلس التي نص عليها قانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (١١) لسنة ٢٠١٩.

من جهته، قال الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية بالأزهر الشريف، إن بداية الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة في الدين كان منذ أن عاتب الله عز وجل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في عبد الله أبي مكتوم في الإهتمام به عند مجيئه إليه وجاء ذلك في سورة كاملة تسمى "عبس".

وأضاف "رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية بالأزهر الشريف"، خلال كلمته بالورشة،أن الأزهر خصص عمود بجامعه للأشخاص ذوي الإعاقة وفيه تلقى طه حسين تعليمه، وهناك أكثر من ١٠٠٠ معهد خاص يقوم بدمج الطلاب من ذوي الإعاقة في التعليم، كما تم تخصيص تطبيق على الهاتف المحمول خاص بهم، إلى جانب إتاحة الكتب بطريقة برايل للمكفوفين منهم.