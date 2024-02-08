عضو بمجلس أمناء الحور الوطني: سنبدأ التحضير لجلسات الملف الاقتصادي كأولوية

قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني الكاتب الصحفي جمال الكشكي، إن مجلس الأمناء سيبدأ أولى اجتماعاته في النسخة الثانية من الحوار الوطني مطلع الأسبوع المقبل؛ لمناقشة المقترحات التى أرسلتها الكيانات والأفراد والقوى السياسية والأحزاب، بشأن القضايا الاقتصادية، وذلك لوضع الجدول الزمني المحدد للحوار حولها وأشكال جلساته.

وأضاف الكشكي، لـ«الشروق»، أن مجلس الأمناء سيبدأ العمل في إجراءات الجلسات المتعلقة بالملف الاقتصادي بما يمثله من أهمية للمواطن المصري، وذلك في إطار تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن تكون الأولوية للقضايا الاقتصادية الراهنة.

وأوضح أن هذه الجلسات تتزامن مع حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس أمس الأربعاء، إذ أنها تشكل رافعة قوية ومنهج استرشادي أمام إدارة الحوار الوطني للانحياز الكامل للمواطن والعمل على تقديم مزيد من الحلول المتعلقة بالأزمة الاقتصادية الراهنة.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، وجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قراراته بحزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة، معتبرا أن هذه القرارات علامة بارزة ومهمة أمام جلسات الحوار الوطني حول القضايا الاقتصادية الحالية، والذي دعا إليه الرئيس بصورة عاجلة، لترشد المشتركين فيها نحو اقتراح كل ما يدعم المصريين إقتصاديا واجتماعيا في مواجهة الظروف الراهنة، ويساعد في نفس الوقت على بناء اقتصاد مصري قوي ومتقدم ومستقل.

وأضاف المجلس في بيان له أمس،:" ينضم مجلس الأمناء بصورة كاملة إلى مطلب عموم المصريين، بأن تترافق هذه القرارات مع تحركات وإجراءات قانونية سريعة وحاسمة وعلنية، من الحكومة وكل الجهات المختصة، لضبط الأسواق ومنع أي تلاعب أو استغلال بها، حتى لا تفقد تلك الحرمة من الإجراءات الاجتماعية الهدف الأساسي الذي قصده الرئيس منّ وراءها، وهو دعم المواطنين المصريين في ظل الظروف الراهنة.ر