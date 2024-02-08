كتائب القسام تعلن الإجهاز على قناص إسرائيلي قرب مفترق الطيران بمدينة غزة

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، إن عناصرها تمكنوا من الإجهاز على قناص إسرائيلي بالقرب من مفترق الطيران في مدينة غزة.

وفي وقت سابق، أفادت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس، أن عناصرها استهدفوا دبابة من نوع «ميركافا 4» بقذيفة «الياسين 105» في محيط مفترق الصناعة بمدينة غزة.

وأشارت إلى اشتباك عناصرها مع قوة إسرائيلية في المكان، مؤكدة إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن 54 جنديًا إسرائيليًا أصيبوا بنيران صديقة منذ بدء الاجتياح البري لقطاع غزة.

وأكدت الإذاعة الإسرائيلية، إصابة 391 جنديًا إسرائيليًا في حوادث دهس منذ بدء الاجتياح البري لغزة.

في سياق متصل، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية استقالة ضابط برتبة رائد في شعبة الاستخبارات بعد تحمله المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر.

ومن جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه سحب كتيبة المدفعية 8410 من قطاع غزة، بعد أشهر من القتال.

وأعلن جيش الاحتلال، إصابة 12 عسكريًا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع أعداد الإصابات إلى 2840 ضابطًا وجنديًا منذ بدء الحرب من بينهم 1314 أصيبوا منذ بداية الهجوم البري.

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