رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن يؤكد مشاركة الرئيس الإسرائيلي بالمؤتمر

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أكد رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن كريستوف هويزجن، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج يعتزم المشاركة في المؤتمر هذا العام.

فيما أحجم هويزجن عن التصريح بما إذا كان سيشارك أيضا أعضاء من الحكومة الإسرائيلية في المؤتمر أم لا.

ولكن على أي حال لن يشارك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه في المؤتمر.

وقال هويزجن لـ (د.ب.أ): "نتنياهو شارك بالفعل من قبل في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، وكان له ظهور لافت للأنظار في عام 2018. والآن نتطلع لمشاركة الرئيس".

وكان نتنياهو لوح بجزء من حطام طائرة مسيرة إيرانية خلال خطابه في المؤتمر بميونخ في عام 2018. وأراد بذلك دعم اتهامه بالعدوان الإيراني ضد إسرائيل.

يشار إلى أن التصعيد الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط حاليا منذ السابع من أكتوبر الماضي سيكون أحد الموضوعات الرئيسية في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن المقرر أن ينعقد في الفترة بين 16 و18 فبراير الجاري.

وسوف يشارك من المنطقة أيضا رؤساء حكومات لبنان وقطر والعراق والكويت، وكذلك وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية وعمان.

وقال هويزجن: "سيتم تمثيل حكومة اليمن بشكل بارز أيضا".

وبشكل إجمالي سيضم مؤتمر ميونخ الدولي نحو 50 رئيس حكومة ودولة من بينهم المستشار الألماني أولاف شولتس نفسه.

ومن المتوقع أيضا مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المؤتمر، إلا أنه ليس هناك تأكيد لذلك حتى الآن.