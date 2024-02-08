تقرير: إصابة الملك تشارلز بالسرطان قد تصلح علاقة نجليه ويليام وهاري

أثار الإعلان عن تشخيص إصابة الملك البريطاني تشارلز، 75 عامًا بسرطان غير محدد، رد فعل فوري من نجله الأمير هاري، الذي اختلف مع الملك وغيره من أفراد العائلة الملكية في السنوات الأخيرة.



حيث ظهرت كثير من الخلافات بين الأمير المنازل عن ملكيته هاري وافراد عائلته الملكية بما فيهم جدته الراحل الملكة إليزابيث الثانية، وذلك عقب زواجه من الممثلة الأمريكية ذات الأصول الإفريقية ميجان ميركل.



وصل هاري إلى لندن الثلاثاء الماضي، بعد أقل من 24 ساعة من إعلان القصر الملكي تشخيص حالة والده.



ومع ذلك، أثارت أخبار إنجليزية تكهنات بأن مرض الملك قد يساعد في إنهاء التوترات التي أفسدت العلاقة بين الأخوين في بداية عهد والدهما تشارلز.



* الملك دائما يترك الباب مفتوحا



كان الملك تشارلز دائما ما يترك الباب مفتوح لهاري منذ أن تنازل عن واجباته الملكية في عام 2020 وانتقل للعيش مع أسرته في كاليفورنيا خشية أن تلقى زوجته ميجان نفس مصير امه الأسمرية الراحل ديانا، بحسب تصريحات سابقة قالها هاري للإعلام الأمريكي.



ومنذ ذلك الحين انقسمت العائلة بشكل متزايد بسبب التوترات التي أدت إلى انهيار كامل في العلاقة الوثيقة بين هاري واخيه ويليام وريث العرش.



وتقول جولييت ريدين، المراسلة الملكية ومحررة مجلة "المرأة الأسترالية"، إن رد هاري السريع يثبت أن الخلاف بين الأب والابن ليس عميقًا كما ذكرت الصحف الشعبية، لكن الانقسام بين هاري وويليام "أكثر رسوخًا".



وقالت للشبكة: "من المشجع أن نرى الأمير هاري يطير إلى جانب والده في هذا الوقت شديد العاطفة للعائلة، مثل أي ابن يسمع عن تشخيص إصابة أحد والديه بالسرطان، فهو بالطبع يريد أن يكون هناك".



* هاري وميجان وانتقاد موثق للعائلة الملكية



انتقد هاري وزوجته ميجان العائلة الملكية في سلسلة تصريحات لإذاعة ومفاجئة بما في ذلك سلسلة حلقات على شبكة نتفلكس والسيرة الذاتية الأكثر مبيعًا لهاري "سبير".



وقتها قالت ميجان في مقابلة مع أوبرا وينفري إن أحد أفراد الأسرة الملكية الذي لم تذكر اسمه أعرب عن مخاوفه بشأن لون ابنها آرتشي قبل ولادته، لأنها سمراء.



فيما رد ويليام الغاضب أيضًا من العائلة بأن أفراد العائلة المالكة "ليسوا عائلة عنصرية على الإطلاق".