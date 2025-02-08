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أكدت شهادات موثوقة من الأسرى الفلسطينيين، تعرضهم للضرب المبرح والتعذيب الجسدي والنفسي من قبل قوات الاحتلال حتى اللحظات الأخيرة قبيل تحررهم.

وقال أحد المحررين في تصريحات لشاشة «التلفزيون العربي»، إنه قضى 22 عامًا بسجون الاحتلال، تعرض خلالها لظروف قاسية.

وأضاف: «شعوري لا يوصف، فرحة مع حزن وألم، خاصة مع الظروف التي يعيشها الأسرى داخل السجون، ضربونا وبهدلونا حتى أمام طواقم الصليب الأحمر».

وبسؤاله عن حالته الصحية، نوه الأسير أنه أجرى سابقًا عملية «قلب مفتوح»، لكنه أعرب عن شكره لله على خروجه من سجون الاحتلال.

وفي وقت سابق، بدأت مصلحة السجون الإسرائيلية، السبت، في إطلاق سراح 183 أسيرا فلسطينيا ضمن الدفعة الخامسة للمرحلة الأولى لصفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.

يأتي ذلك بعدما سلمت حركة حماس 3 أسرى إسرائيليين، وهم: إلياهو داتسون يوسف شرابي، وأور أبراهم ليشها ليفي، وأوهاد بن عامي.

وانتشر عناصر من حركة حماس في منطقتين مختلفتين بقطاع غزة، لتنفيذ الدفعة الخامسة من عملية التبادل.

ووجه الأسرى الإسرائيليون رسالة من على منصة الإفراج، إذ طالب أحدهم عائلات الأسرى بمواصلة جهودها لإتمام الصفقة، مطالبا الحكومة الإسرائيلية بأن تسير في مفاوضات المرحلة الثانية.

كما دعا إلى إتمام مراحل اتفاق وقف إطلاق النار الثلاث.