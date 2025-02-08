حماس عن اتفاق غزة: مفاوضات المرحلة الثانية ستكون معقدة

قال عبداللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماس، إن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار تسير وفق ما جرى الاتفاق عليه مع الوسطاء، مع استمرار عملية تبادل الأسرى في إطار التزام الحركة ببنود الاتفاق.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لـ «الجزيرة مباشر»، أن حماس ماضية في الالتزام بمفاوضات المرحلة الثانية.

وتابع: «نحن ماضون بالالتزام بمفاوضات المرحلة الثانية؛ لكن لا شك أن هذه المفاوضات ستكون معقدة وبها تفصيلات معقدة من استحقاقات يجب أن يدفعها الاحتلال الصهيوني».

وأوضح أن الأولوية القصوى قبل انتهاء المرحلة الأولى تتمثل في التزام الاحتلال ببنود الاتفاق، لاسيما فيما يتعلق بوقف إطلاق النار بشكل كامل والالتزام بالبروتوكول الإغاثي لإنقاذ حياة الشعب الفلسطيني.

وتابع: «كما كانت حركة حماس مرنة في تمرير المرحلة الأولى وتنفيذ عمليات تبادل الأسرى، ومرنة في توقيع اتفاق وقف إطلاق النار لإنقاذ حياة شعبنا الفلسطيني وتحقيق الإيواء والإغاثة، ستكون أيضًا مرنة إذا ما التزم الاحتلال الصهيوني ببنود الاتفاق».

وشدد المتحدث باسم حماس، على أن الخيام والكرفانات وآبار المياه والوقود وكل مقومات الحياة الأساسية لا تحتمل المماطلة والتأخير من قبل الاحتلال، طالما أن حماس ملتزمة ببنود الاتفاق.

وأكد: «نحن مرنون في إنجاح المرحلة الأولى بكاملها، ومرنون في إنجاح المرحلة الثانية إذا ما التزم الاحتلال باستحقاقاتها».