سلّمت حركة حماس، السبت، الدفعة الخامسة من المحتجزين الإسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دير البلح بوسط غزة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وأجرى أحد عناصر كتائب القسام، حديثا مع المحتجزين المفرج عنهم، خلال تواجدهم على منصة التسليم.

وقال أوهاد بن عامي أحد الأسرى الإسرائيلي، اليوم السبت: "أدعو إلى إنهاء الحرب وأناشد أهالي الأسرى البقاء أقوياء لإتمام بقية مراحل الصفقة"، معرباً عن أمله إتمام المرحلتين الثانية والثالثة من صفقة التبادل.

من جهته، قال المحتجز الإسرائيلي إيلي شرعابي: "إن الحكومة الإسرائيلية حكومة فشل وعليها إيقاف الحرب وإعادة كل الأسرى".

وأضاف شرعابي: "آمل في إتمام المرحلة الثانية والثالثة من الاتفاق وأن تنتهي هذه الحرب الفظيعة".

وكان مصدر أمني قال إن "جميع المحتجزين سيتم نقلهم فور خروجهم من قطاع غزة، وبمرافقة قوات الجيش الإسرائيلي، إلى مجمع الاستقبال في رعيم للقاء عائلاتهم، ومن ثم سيتم تحويلهم إلى مستشفيي إيخيلوف وشيبا".

ومن المنتظر أن تطلق إسرائيل سراح 183 أسيراً فلسطينياً من سجونها ضمن الاتفاق.