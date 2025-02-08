أعلنت البحرين، أمس، دعمها لمقترح عقد قمة عربية طارئة في القاهرة، وذلك بعد أيام من إفصاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مخطط للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه.



يأتي ذلك في تصريح لوزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، بالتزامن مع اتصالات تلقاها و10 من نظرائه العرب من بينهم، وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي.



ويحق للبحرين باعتبارها رئيس القمة الحالية بعد استضافتها في مايو الماضي، أن تدعو إلى قمم أخرى طارئة بالتوافق مع بقية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.



وأفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا"، بأنه "فيما يتعلق بالقمة المقترحة، وانطلاقا من رئاسة مملكة البحرين للقمة العربية الـ33، أكد وزير الخارجية دعم المملكة لعقد قمة عربية طارئة في القاهرة".



وشدد الزياني على أن "الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية ثابت وموحد"، مؤكدا أن "السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط يعتمد على صيانة حقوق الشعب الفلسطيني، وعدم تهجيره من أراضيه، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة، بما يسمح بالتعايش السلمي مع إسرائيل وفقا للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية".



ولاقى مخطط ترامب بشأن غزة رفضا فلسطينيا وعربيا ودوليا واسعا، فيما قوبل بإشادة كبيرة على المستوى السياسي في إسرائيل.

وفي إطار التحركات العربية بهذا الصدد، أجرى الدكتور بدر عبدالعاطي، مباحثات هاتفية مع 11 من نظرائه العرب، تضمنت تأكيد رفض مخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم باعتبارها تمثل "انتهاكا صارخا" للقانون الدولي و"تهديدا" لاستقرار المنطقة.



وجاءت مباحثات عبدالعاطي الهاتفية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وشملت وزراء خارجية "السعودية، والإمارات، والكويت، وسلطنة عمان، والبحرين، والأردن، والعراق، والجزائر، وتونس، وموريتانيا، والسودان".

وأشار بيان لوزراة الخارجية إلى أن الاتصالات ركزت على "تبادل الرؤى بشأن تطورات القضية الفلسطينية، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية الرافض لأي إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى".



وأوضح البيان، أن الاتصالات عكست "اجماعا على ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال المسار العملي الوحيد المتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية".