رئيس البرلمان العربي يستنكر التصريحات الإسرائيلية غير المسئولة تجاه السعودية

• اليماحي: أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

استنكر محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات التصريحات غير المسئولة التي صدرت من الجانب الإسرائيلي والتي طالبت فيها ببناء دولة فلسطينية في المملكة، محذرًا من خطورة مثل هذه التصريحات كونها سوف تؤدي لتأجيج الصراعات بالمنطقة وتهديد الأمن والاستقرار والسلم العالمي.

وأكد اليماحي رفض البرلمان العربي لهذه التصريحات التي تمس سيادة المملكة العربية السعودية وأمنها واستقرارها كما انها تعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددًا على أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمساس به لا يمكن قبوله.

وجدد اليماحي تأكيد البرلمان العربي ورفضه القاطع لكافة التصريحات التي تمس بسيادة الدول العربية فضلًا عن كونها تعدي صارخ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وفقاً لخطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧.

وأكد اليماحي تضامن البرلمان العربي الكامل مع السعودية للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرار شعبها.