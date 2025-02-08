600 مليون دولار إجمالي صادرات الشركة القابضة للصناعات المعدنية خلال العام المالي الماضي

قال محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن إجمالي صادرات الشركة خلال العام المالي الماضي بلغ 600 مليون دولار، وشركة مصر للألمنيوم استحوذت على 400 مليون دولار من إجمالي الصادرات.



وأضاف السعداوي خلال مشاركته في جلسة قطاع الأعمال العام ..عودة القلاع الصناعية بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أن إجمالي استثمارات الشركة خلال العام المالي الماضي بلغت 8 مليارات دولار.

قال محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن نستعد لإطلاق مشروع لتطوير شركة مصر الألومنيوم بنجع حمادي على مدار 5 سنوات، ونستهدف خلال المرحلة الأولي من المشروع رفع الطاقة الإنتاجية إلى 600 ألف طن مقابل 310 آلاف طن حاليا.

وأضاف الشيمي، خلال مشاركته في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي أن الحكومة والقطاع الخاص معا نستطيع"، أننا نسعي بانتهاء مشروع تطوير الشركة وصول الطاقة الإنتاجية إلى مليون طن.

وأشار الشيمي إلى التعاون مع شركة عالمية لضخ استثمارات تقدر بنحو 400 مليون دولار في مجال صناعة الأسمدة.