الزمالك يسابق الزمن لحسم صفقة الإيفواري كاليب زادي

يسابق نادي الزمالك الزمن لحسم خامس صفقاته في موسم الانتقالات الشتوية قبل غلق نافذة الانتقالات رسميا، في السابعة من مساء اليوم السبت 8 فبراير 2025.

وفقا لموقع soccer sportal الصربي، غاب كاليب زادي سيري، لاعب فيوفودينا، عن مواجهة فريقه ضد بارتيزان مساء اليوم السبت، بسبب اتفاقه مع الزمالك على الانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونجح مسؤولو الزمالك في التوصل لاتفاق مع اللاعب الإيفواري على البنود الشخصية مع اللاعب ويتبقى فقط الاتفاق مع ناديه.

وأوضح الموقع الصربي أن كاليب زادي سيري يضغط على إدارة ناديه من أجل الموافقة على عرض الزمالك.

أشار الموقع إلى أنه من الممكن أن يضطر النادي للموافقة على بيع اللاعب للزمالك بسعر أقل من الذي طلبه في ظل ضغط اللاعب وضيف الوقت أمام الزمالك مع الساعات الأخيرة لغلق القيد الشتوي في مصر.

وشارك كاليب زادي سيري مع ناديه الحالي في 46 مباراة وسجل 14 هدفا وصنع 10، وهي الحصيلة الأفضل في مسيرته.

وكان الزمالك قد نجح في حسم 4 صفقات في موسم الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع أحمد حسام، محمود جهاد، صلاح الدين مصدق و أحمد الجفالي.