ترامب يقيل مسئولة الأرشيف الوطني بعد نزاع طويل بشأن سجلاته الرئاسية

أعلن مدير مكتب شئون الموظفين الرئاسي بالبيت الأبيض سيرجيو جور، أن الرئيس دونالد ترمب أمر بإقالة كولين شوجان رئيسة إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية (الأرشيف الوطني)، ذاكرا أن ترامب سيختار مرشحاً جديداً لقيادة الوكالة المسئولة عن حفظ سجلات البيت الأبيض، وغيرها من الوثائق الحكومية.

وقال جور في منشور على منصة "إكس" للتواصل، مساء الجمعة: "بناء على توجيهات دونالد ترامب، أقيلت رئيسة الأرشيف الوطني الأمريكي الليلة. نشكر كولين شوجان على خدمتها"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وكان ترامب دخل في خلافات متكررة مع الأرشيف الوطني بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021.

ورغم أن كولين شوجان، التي عيّنها الرئيس السابق جو بايدن، لم تكن على رأس الوكالة خلال تلك النزاعات، لكن قرار استبدالها يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره خطوة من ترامب لتطهير المؤسسات الحكومية من المسئولين الذين لم يتم اختيارهم أو اعتمادهم من قبل مستشاريه، وفق "بلومبرج".

وقبل فترة قصيرة من تنصيبه، صرح ترامب بأنه يعتزم اختيار رئيس جديد لإدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، وهي وكالة لا يخضع رئيسها لفترة ولاية محددة.

وكان آخر مسئول حصل على تأكيد من مجلس الشيوخ، ديفيد فيريو، شغل المنصب لأكثر من 12 عاماً في ظل الإدارات المتعاقبة للرؤساء باراك أوباما وترمب وجو بايدن، قبل أن يغادر منصبه في أبريل 2022، ليتم تعيين ديبرا ستايدل وول رئيسة بالإنابة حتى تأكيد تعيين كولين شوجان في مايو 2023.

• خلاف مع الأرشيف الوطني

في أواخر عام 2021، رفع ترمب دعوى قضائية لمنع الأرشيف الوطني من تسليم مجموعة من سجلات البيت الأبيض إلى لجنة خاصة في الكونجرس كانت تحقق في محاولات إلغاء نتائج انتخابات 2020، وأحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، لكنه لم ينجح في مسعاه.

كما أن القضية الجنائية الفيدرالية المرفوعة ضد ترامب، التي تتهمه باحتفاظه غير القانوني بوثائق سرية بعد مغادرته منصبه، وعرقلة جهود المسئولين الأمريكيين لاستعادة السجلات، نشأت من تعامله مع إدارة الأرشيف الوطني.

وتتولى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية حفظ السجلات الرئاسية، وحاول مسئولوها طيلة أشهر استعادة وثائق، اعتقدوا أن الرئيس دونالد ترامب نقلها بشكل غير قانوني من البيت الأبيض بعد انتهاء ولايته الأولى، بحسب وثائق المحكمة.

وفي أوائل عام 2022، استعاد المسئولون 15 صندوقاً من منتجع ترامب "مار إيه لاجو"، ليكتشفوا وجود وثائق تحمل تصنيفات سرية، ما دفعهم إلى إبلاغ وزارة العدل، التي فتحت تحقيقاً جنائياً في القضية.



