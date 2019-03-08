دير شبيجل: ألمانيا لن تدرج حزب الله اللبناني على قائمة المنظمات الإرهابية

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نقلت مجلة دير شبيجل الألمانية عن مسؤول ألماني كبير قوله، اليوم الجمعة، إن بلاده لن تحذو حذو بريطانيا وتعلن جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران منظمة إرهابية.

وقال وزير الدولة نيلز إينان للمجلة إن الجماعة لا تزال مكونا أساسيا في المجتمع اللبناني وإن الاتحاد الأوروبي أدرج بالفعل جناحها العسكري في قائمة الجماعات المحظورة في 2013، وفقًا لوكالة "رويترز".

ومن شأن هذا القرار أن يزيد التوتر مع كل من السعودية والولايات المتحدة.

وقالت بريطانيا الشهر الماضي إنها ستفرض حظرا على كل فروع وأجنحة حزب الله بسبب زعزعة استقرار الشرق الأوسط.

وتضغط السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل على الدول الحليفة لها لفرض حظر كامل على حزب الله.

وقال إينان في تصريحات أدلى بها للمجلة بعد زيارة إلى لبنان إن ألمانيا مهتمة باستقرار لبنان وإن قرار بريطانيا لن يكون له تأثير مباشر على موقف ألمانيا أو الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن دولا أخرى قد تحذو حذو بريطانيا.

وأضاف في خطاب بثه التلفزيون أنه على الرغم من المحاولات إلا أن الجماعة ستظل تحظى بتأييد أنصارها من الدول والشعوب.

ورفض إينان الانتقادات التي وجهتها الولايات المتحدة لبلاده والتي قالت فيها إنها لا تفعل شيئا يذكر لمواجهة نفوذ إيران في المنطقة وقال إن السياسة الخارجية لبرلين ستبقى معنية بالتوصل لحلول سياسية حتى لأصعب المواقف.