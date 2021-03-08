واصلت أسعار صرف الدولار، الارتفاع أمام الجنيه في 8 بنوك محلية خلال تعاملات اليوم، حيث ارتفع الدولار بنحو 3 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي ليصل إلى 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

كما زادت العملة الأمريكية بنحو قرشين في كل من البنك التجارى الدولي، وقناة السويس، والبركة، والعربي الإفريقي ليصل إلى 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع، وبنحو قرشين أيضا فى بنكي الأهلي المصري، ومصر ليسجل 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وارتفع الدولار بنحو قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول ليسجل 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

بينما استقرت العملة الخضراء في بنك الإسكندرية ليصل إلى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان ليسجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.