مدير برامج الحوسبة في تشابمان بكاليفورنيا: المنظومة الصحية المصرية لم تخفق طوال فترة كورونا

قال الدكتور هشام العسكري، مدير برامج الحوسبة وعلوم البيانات في جامعة تشابمان في كاليفورنيا، إن معطيات الوضع الوبائي تختلف من دولة لأخرى، إضافة إلى اختلاف البروتوكلات العلاجية.

وعن التشكيك في أعداد حالات كورونا في مصر والعالم، أضاف، في مداخلة عبر zoom لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أنه من المستحيل الاستحواذ على رضا الرأي العام على مستوى العالم، مشيرًا إلى معارضة الرأي العام الأمريكي لمتابعة رصد الحالات رغم ارتفاع الأعداد.

وأشار إلى وجود حالات غير مرصودة بالفعل، لكن المنظومة الصحية لم تخفق في أي فترة من الجائحة، فضلًا عن أنها لم تغلق السياحة بشكل كلي، بجانب استمرار الدراسة.

وأكد أن مصر تعاملت بشكل احترافي مع ملف التعليم خلال جائحة كورونا، إضافة إلى الحفاظ على صحة الطلاب، رغم استمرار عمل كل قطاعات الدولة، ذاكرًا أن هذا التوازن يؤكد أن مصر استطاعت التعامل مع الجائحة.

وفيما يتعلق بتصريح وزيرة الصحة الخاص بارتفاع أعداد الإصابات في إبريل، ذكر أن متابعة البيانات التي تم رصدها منذ بداية الجائحة حتى الآن تعتبر معطيات تستشرف من خلالها أعداد الإصابات، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد تجمعات عائلية مع دخول شهر رمضان، لذا فمن المتوقع ازدياد الأعداد حال لم يتخذ المواطنين الاحتياطات اللازمة.

ولفت إلى أن المرجعية في ارتفاع الإصابات تعول على وعي الناس، قائلًا: «لو عملت تباعد في الفترة اللي عارفين إن الثقافة عندنا بتقول فيه تجمعات هيبقى مفيش أعداد».