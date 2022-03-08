سلطان عمان يبعث برسالة خطية لرئيسة تنزانيا تتعلق بالعلاقات الثنائية

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بعث سلطان عمان هيثم بن طارق، رسالة خطية إلى رئيسة تنزانيا سامية حسن صولوحو، تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين.

وسلم الرسالة وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، خلال لقائه مع رئيسة تنزانيا بالقصر الرئاسي اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأكد الوزير العماني خلال اللقاء، متانة العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين والحرص المشترك على استمرار التعاون في مختلف المجالات التي تعود بالمنفعة على الشعبين الصديقين.

واستعرض اللقاء عددا من المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جهتها، حملت رئيسة تنزانيا، وزير الخارجية العماني خالص تحياتها وتقديرها إلى سلطان عمان وتمنياتها الطيبة له وللشعب العُماني بدوام التقدم والرخاء.