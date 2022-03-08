ماليزيا: لن نفرض عقوبات من جانب واحد على روسيا

أكدت ماليزيا أنها لن تفرض أي عقوبات من جانب واحد على روسيا، وستترك أي قرار من هذا القبيل للأمم المتحدة، وذلك حسبما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، صباح الثلاثاء.

وقال وزير الخارجية الماليزي، داتوك سيري سيف الدين عبد الله، إن ماليزيا، بصفتها عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دعت إلى وقف إطلاق النار ومواصلة المفاوضات.

وأضاف: «إذا كانت هناك حاجة للعقوبات، فيمكننا القيام بذلك لكنها لم تصل إلى تلك المرحلة، وإذا لزم الأمر، فستقوم بها الأمم المتحدة».

وكان عضو البرلمان الماليزي، وونج تشين، قد سأل في البرلمان عن مدى العقوبات التي كانت ماليزيا على استعداد لفرضها على روسيا.

ومع ذلك، أعرب سيف الدين أيضا عن حذره من أنه «إذا لم يتم استهداف وفرض العقوبات بشكل صحيح، فإنها ستؤثر على عامة الناس، وهم أبرياء».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية فتح ممرات إنسانية، وتطبيق نظام وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم في العاشرة بتوقيت موسكو.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: «سيتم فتح ممرات إنسانية في كييف وتشيرنغيف وسومي وخاركوف وماريوبول، وتطبيق نظام وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم في العاشرة بتوقيت موسكو».

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا، أسبوعها الثاني، وقد خلّفت موجات نزوح كبيرة للغاية، كما أنّ أعباء إنسانية كبيرة خلفتها الحرب التي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة لها.

وأعلنت سفارة موسكو لدى مينسك، مساء أمس الاثنين، عن اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة الروسية والسلطات الأوكرانية في بيلاروس، دون تقدم يذكر بحسب تصريحات الجانبين.