مصدر لأسوشيتيد برس: بايدن قرر حظر واردات النفط من روسيا

قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، حظر واردات النفط الروسية، في خطوة تستهدف زيادة العبء على الاقتصاد الروسي، ردًا على غزوها لأوكرانيا، وذلك وفقًا لما ذكره مصدر مطلع لوكالة «أسوشيتيد برس» الأمريكية.



وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مناشدات من الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، إلى المسؤولين الأمريكيين والغربيين بقطع الواردات الروسية.



واستمرت الدول الغربية في الحصول على صادرات النفط الروسي، على الرغم من القيود الشديدة التي فرضتها على قطاع موسكو المالي.



وقال الشخص الذي تحدث - شريطة عدم الكشف عن هويته - إن بايدن من المقرر أن يعلن هذه الخطوة، خلال أقرب وقت، من يوم الثلاثاء.



وأوضح البيت الأبيض أن بايدن سيلقي خطابًا، صباح الثلاثاء؛ ليعلن مجموعة من الإجراءات الخاصة بمواصلة محاسبة روسيا على حربها غير المبررة على أوكرانيا.



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية فتح ممرات إنسانية، وتطبيق نظام وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم في العاشرة بتوقيت موسكو.



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: «سيتم فتح ممرات إنسانية في كييف وتشيرنغيف وسومي وخاركوف وماريوبول، وتطبيق نظام وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم في العاشرة بتوقيت موسكو».



ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا، أسبوعها الثاني، وقد خلّفت موجات نزوح كبيرة للغاية، كما أنّ أعباء إنسانية كبيرة خلفتها الحرب التي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة لها.



وأعلنت سفارة موسكو لدى مينسك، مساء أمس الاثنين، اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة الروسية والسلطات الأوكرانية في بيلاروس، دون تقدم يذكر بحسب تصريحات الجانبين.