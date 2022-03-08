علاء عبدالعال: الفوز على إنبي خطوة جيدة لاستكمال المشوار في الدوري

تحدث علاء عبدالعال المدير الفني لإيسترن كومباني، عن لفوز اليوم على إنبي، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب بتروسبورت، ضمن الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري.

وقال عبدالعال في تصريحاته للموقع الرسمي، إن المباراة كانت صعبة للغاية، ولكن كان لابد من استكمال النتائج الجيدة خاصة بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا المباراة الماضية.

وتابع، أن الفريق عمل خطوة جيدة لاستكمال المشوار في بطولة الدوري، جميعهم قدموا جهد كبير، من أجل تحقيق الفوز والتواجد في منطقة الأمان.

ووجه عبدالعال الشكر للاعبي الفريق على المجهود الكبير الذي يبذلونه في الفترة الأخيرة، كما وصفهم بالمقاتلين داخل الملعب.

واختتم، الفترة الحالية لا توجد أي راحة، الفريق مقبل على مباراة كأس مصر أمام غزل المحلة، ومن ثم مباراة طلائع الجيش في بطولة الدوري.