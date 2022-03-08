كشفت المفوضية الأوروبية النقاب عن خطط جديدة رئيسية لإنهاء جميع واردات النفط والغاز من روسيا قبل حلول عام 2030، وذلك ردا على العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقالت المفوضية - في بيان نقلته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية - "إن الدافع من أجل التحول السريع إلى الطاقة النظيفة من قبل الدول الأوروبية لم يكن أبدًا أقوى وأكثر إلحاحا من الوقت الراهن، وبالأخص في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".

وأوضح البيان أن المفوضية الأوروبية ستقترح ملء مخزون الاتحاد الأوروبي من الغاز بنسبة 90% على الأقل بحلول شهر أكتوبر 2022، بينما تعتقد أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يقلص تدريجيا اعتماده على الوقود الأحفوري من روسيا قبل عام 2030.

وفيما يخص قطاع الغاز، فأشار البيان إلى أن روسيا وفرت نحو 45% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز في عام 2021، وفي السنوات الأخيرة بلغ متوسط هذا الرقم حوالي 40%، مبينا أن مورديين الغاز الرئيسيون الآخرون هم النرويج بنسبة 23%، والجزائر بنسبة 12%، والولايات المتحدة 6%، وقطر 5%.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس لجنة الطاقة في الاتحاد فرانس تيمرمانز "إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى أن يصبح أكثر استقلالية في خياراته المتعلقة بالطاقة".

وكانت روسيا قد حذرت من أنها ربما تُقدم على وقف تدفق الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا إلى ألمانيا رداً على قرار برلين الشهر الماضي وقف افتتاح خط أنابيب "نورد ستريم 2" الجديد.. وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس بأنه من حق روسيا اتخاذ قرار مماثل، محذراً من أن أسعار النفط قد تزيد لأكثر من مثليها إلى 300 دولار للبرميل إذا حظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها النفط الروسي، وذلك حيث تمد روسيا أوروبا بـ40% من احتياجاتها من الغاز.

وفي الأسواق، ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بالقرب من أعلى مستوياتها خلال 14 عاماً، واقتربت أسعار العقود الآجلة للنفط من مستوى 130 دولاراً، وارتفع مزيج "برنت" 8 دولارات للبرميل.. فيما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، منذ قليل، فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي.