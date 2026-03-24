انطلاق الدورة التخصصية لمدربي حراس المرمى بمركز المنتخبات الوطنية

افتتح هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، فعاليات الدورة التخصصية لتدريب حراس المرمى (المستوى الأول)، والتي تُقام بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وشهدت مراسم الافتتاح حضورًا رفيع المستوى، تمثل في مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد، وجمال محمد علي، مدير إدارة المدربين، بالإضافة إلى عصام الحضري، بصفته مديرًا لإدارة تطوير مدربي حراس المرمى.

وتأتي هذه الدورة في إطار خطة الاتحاد الشاملة لتطوير الكفاءات التدريبية في مراكز حراسة المرمى بمختلف قطاعات كرة القدم المصرية.

وتستمر الدورة لمدة 10 أيام متواصلة، وتتضمن برنامجًا تعليميًا مكثفًا بواقع 80 ساعة تدريبية، مقسمة بين الجانبين العملي والنظري بواقع 36 ساعة لكل منهما، بالإضافة إلى 8 ساعات مخصصة للاختبارات النهائية.

ويشارك في هذه النسخة من الدورة 49 مدربًا، يمثلون مختلف الأندية والأقسام، ويبرز من بين الأسماء المشاركة كوكبة من النجوم والمدربين أصحاب الخبرات، وفي مقدمتهم: إحسان الشحات، باسم خيرت، وليد إبراهيم، أمجد رفاعي، إبراهيم عبد الجواد، محمد عبد التواب، أحمد حمدي، محمد العربي، ومصطفى عبد العظيم.

وتهدف هذه المشاركة الواسعة إلى توحيد المفاهيم التدريبية الحديثة، ونقل الخبرات العالمية إلى المدربين المصريين، بما ينعكس إيجابًا على مستوى حراس المرمى في المسابقات المحلية والمنتخبات الوطنية.

ويُحاضر في الدورة زكريا العوضي، المحاضر المعتمد بالاتحادين الآسيوي والإماراتي، بينما يتولى إيهاب الجندي، المنسق العام للدورات، الإشراف على الإجراءات الإدارية والتنظيمية كافة، لضمان سير البرنامج التدريبي وفق المعايير الدولية المعمول بها.