وزير الدفاع الأوكراني: نأمل الحصول على معدات الدفاع الجوي وذخائر إضافية من الاتحاد الأوروبي

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي رزنيكوف، اليوم الأربعاء، إن بلاده تأمل في الحصول على معدات الدفاع الجوي في أقرب وقت ممكن وذخيرة إضافية من شركائها في الاتحاد الأوروبي.

وذكر رزنيكوف في تصريحات أدلى بها قبل بدء اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في العاصمة السويدية "ستوكهولم" (ونقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية) إن أوكرانيا تنتظر على وجه الخصوص مليون قذيفة من عيار 155 ملم لمساعدة الجيش على صد الهجمات الروسية والقيام بهجوم مضاد لتحرير الأراضي المحتلة.

وأضاف رزنيكوف أن أنظمة الدفاع الجوي هي الأولوية رقم 1 لأوكرانيا، إلى جانب الذخائر والمزيد من الذخائر، مؤكدًا دعمه لمبادرة وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور للاتحاد الأوروبي لإرسال مليون ذخيرة مدفعية من عيار 155 ملم إلى أوكرانيا.

كما أشار وزير الدفاع الأوكراني إلى أهمية استمرار الإمداد بمركبات قتال المشاة المدرعة ودبابات حديثة من طراز ليوبارد وغيرها من المعدات الثقيلة، والتي ستسمح لأوكرانيا بإنشاء "قبضة فولاذية" والاستعداد لشن هجوم مضاد في أي وقت.

وبالرد على أسئلة من الصحافة فيما يتعلق بالإجراءات التي قد تبطئ في تقديم المساعدات العسكرية من الاتحاد الأوروبي بسبب البيروقراطية، أكد أوليكسي ريزنيكوف أهمية الامتثال لجميع الإجراءات القانونية والقواعد البيروقراطية، ولكن في في نفس الوقت، يجب على المرء أن يأخذ في الاعتبار حقيقة أنه في زمن الحرب، تلعب الوتيرة السريعة في تنفيذ الإجراءات دورًا حاسمًا، بحسب قوله.