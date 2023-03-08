تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي قبل السفر إلى جنوب إفريقيا

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تستعد بعثة النادي الأهلي للسفر خلال الساعات المقبلة إلى جنوب إفريقيا لمواجهة فريق صن داونز في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2022-2023.

ويلعب الأهلي ضد صن داونز يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الرابعة من منافسات أبطال إفريقيا.

وأشعل الهلال السوداني المواجهات المقبلة بين فرق المجموعة الأولى بعد فوزه أمس الثلاثاء على فريق القطن الكاميروني 2-0.

ويحتاج الأهلي تحقيق الفوز على صن داونز لضمان فرصه في التأهل للدور ربع النهائي من البطولة القارية.

وصحح الأهلي مساره في البطولة بعد فوزه على ضيفه القطن الكاميروني 3-0 في المباراة التي جرت بينهما على ستاد السلام.

ورفع الأهلي رصيده لـ4 نقاط في المجموعة الأولى لأبطال إفريقيا، بينما يتصدر الهلال الترتيب بـ9 نقاط، وثانيا صن داونز 7 نقاط، والقطن رابعًا بدون نقاط.