السعودية تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين

أدانت السعودية، اليوم الأربعاء، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين الفلسطيني، ما تسبب في استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 10 على الأقل بالرصاص.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها "عن إدانة واستنكار المملكة لاقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين الفلسطيني، مما أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء وإصابة آخرين".

وأكدت الخارجية السعودية "رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة"، معربةً "عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين".

وفي وقت سابق اليوم، دعت منظمة التعاون الإسلامي، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، والتي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي،" الجريمة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، وأدت إلى سقوط ستة شهداء وعدد من الجرحى الفلسطينيين".

كما أدانت المنظمة "استمرار أعمال العنف والترهيب التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون في بلدة حوارة الفلسطينية"، معتبرة" ذلك امتداد للعدوان الإسرائيلي المفتوح على الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".

وحمّلت المنظمة "الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار جرائمها واعتداءاتها التي من شأنها زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة"، مطالبة " الأطراف الدولية الفاعلة بالتدخل لوقف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة عشرة على الأقل بالرصاص خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.