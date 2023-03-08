 الأهلي يتعاقد مع عمر عصر للانضمام إلى رجال تنس الطاولة - بوابة الشروق
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الأهلي يتعاقد مع عمر عصر للانضمام إلى رجال تنس الطاولة

علي البحيري
نشر في: الأربعاء 8 مارس 2023 - 7:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 مارس 2023 - 7:45 م

أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي، الأهلي عن التعاقد مع عمر عصر لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة، للانضمام إلى صفوف النادي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن عصر وقع على عقود الانضمام إلى النادي لمدة موسمين قادمين، لتمثيل «رجال تنس الطاولة» في مختلف المحافل المحلية والقارية التي يشارك بها الفريق.

وأشار العوضي إلى أن المفاوضات مع عصر لم تستغرق وقتًا، وأن اللاعب الكبير وقع على عقود الانضمام إلى النادي دون أن يكون له أية شروط، مبديًا رغبته الأكيدة في التواجد داخل الأهلي، والمساهمة في تحقيق الكثير من الألقاب خلال الفترة المقبلة.

وأكد مدير النشاط الرياضي أن التعاقد مع عصر يمثل إضافة كبيرة، بما يملكه من خبرات واسعة ومسيرة مميزة، خاصة بعد ما قدمه من إنجاز كبير في دورة الألعاب الأولمبية الماضية التي أقيمت في طوكيو، والتي وصل خلالها إلى الدور ربع النهائي، فضلاً عن تواجده المستمر في مرتبة متقدمة بالتصنيف الدولي للاعبي تنس الطاولة.


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