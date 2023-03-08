 البرلمان العربي يدين جرائم الإحتلال الإسرائيلي في جنين ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل - بوابة الشروق
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البرلمان العربي يدين جرائم الإحتلال الإسرائيلي في جنين ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل

محمد فتحي
نشر في: الأربعاء 8 مارس 2023 - 12:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 مارس 2023 - 12:17 م


أدان البرلمان العربى بأشد العبارات، الجريمة النكراء التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين الفلسطينية، وسقوط أكثرمن 6 شهداء وإصابة العشرات، وقصف المنازل بالصواريخ، واستهداف النساء والأطفال.

وحمل البرلمان العربى فى بيان له اليوم، حكومة اليمين المتطرفة مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي ينذر بتفجر الأوضاع الأمنية، والإنسانية، وتدمير كل الجهود الرامية لعملية السلام، وإعادة الاستقرار في المنطقة، في انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي والإنساني، وقرارات الشرعية الدولية.

وطالب البرلمان العربى المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والإدارة الأمريكية، بالتدخل الفوري والعاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير لاقتحام المدن والقرى وسياسة الإعدام الميدانى اليومي، والذى أصبح بصورة متكررة منذ تولي حكومة نتنياهو المتطرفة الحكم، ووضع حد للإجراءات التصعيدية الأحادية والاستفزازية لسلطة الاحتلال الفاشية، ومحاسبتها على جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية لهم، والعودة إلى الانخراط الجدي في المفاوضات لتحقيق السلام العادل والشامل، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

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