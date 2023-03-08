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سول: زيارة الرئيس الكوري الجنوبي للولايات المتحدة ستكون نقطة تحول تاريخية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 8 مارس 2023 - 6:00 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 مارس 2023 - 6:00 ص

وصف مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الزيارة الرسمية التي سيقوم بها إلى الولايات المتحدة الشهر المقبل بأنها ستكون "نقطة تحول تاريخية" للتحالف الثنائي، حيث "يتطلع البلدان إلى حماية شعبيهما والدفاع عن القيم الأساسية والتقدم نحو المستقبل".

وقال البيت الأبيض الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن سيستضيفان يون والسيدة الأولى كيم كيون هي في زيارة رسمية، في 26 أبريل.

وستتزامن الزيارة مع الذكرى الـ 70 للتحالف الثنائي، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء صباح اليوم الأربعاء.

وحذر يون وبايدن من أن البلدين سيردان "بقوة ساحقة باستخدام جميع الوسائل المتاحة" إذا استخدمت كوريا الشمالية أسلحة نووية.

ومن المتوقع أن يحتفل الزعيمان بإنجازات العلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وتم بناء التحالف على مدى السنوات الـ 70 الماضية وإجراء مناقشات متعمقة حول اتجاه التنمية المستقبلية للتحالف "، حسبما قالت كيم أون هاي، الأمين الرئاسي الأول للشؤون الصحفية، في بيان.

وأضافت كيم أنه من المتوقع أن يحدد الرئيسان "إجراءات تعاون مفصلة وعملية" في مجالات متنوعة، بما في ذلك الموقف الدفاعي المشترك للحليفين والردع الموسع، والتقنيات المتقدمة المستقبلية والأمن الاقتصادي، والتبادلات الثقافية والشعبية، والتحديات الإقليمية والعالمية.

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